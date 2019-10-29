toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КУБОК УКРАИНЫ

Влада Седан навестила Зинченко в Барселоне – девушка поддержала футболиста после операции

21:57 115 Читати українською
Влада Седан навестила Зинченко в Барселоне – девушка поддержала футболиста после операции
Александр Зинченко и Влада Седан / фото из соцсетей

Невеста игрока сборной Украины Александра Зинченко прилетела к своему будущему мужу в Барселону.

В столице Каталонии Зинченко был прооперирован на прошлой неделе. Уже вскоре он вернется в расположение Манчестер Сити, где пройдет нескольконедельный курс реабилитации. В этом сезоне за команду Хосепа Гвардиолы 22-летний футболист сыграл 9 матчей во всех турнирах.

Зинченко поздравил Владу Седан с днем рождения – девушку растрогал милый подарок

Напомним, Александр Зинченко сделал предложение Владе Щегловой (Седан) после матча сборных Украины и Португалии. Девушка ответила согласием.

Зинченко 2 года назад дебютировал за Манчестер Сити – 6 трофеев, бешеный винрейт и путь от резервиста в основу

blog_ava
Динамо – Шахтер: прогноз на матч Кубка Украины
08:00
1286
Теги
Сборная Украины Александр Зинченко Александр Зинченко Влада Щеглова (Седан)
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
56
мин
Динамо Киев
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук