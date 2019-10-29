Влада Седан навестила Зинченко в Барселоне – девушка поддержала футболиста после операции

Невеста игрока сборной Украины Александра Зинченко прилетела к своему будущему мужу в Барселону.

В столице Каталонии Зинченко был прооперирован на прошлой неделе. Уже вскоре он вернется в расположение Манчестер Сити, где пройдет нескольконедельный курс реабилитации. В этом сезоне за команду Хосепа Гвардиолы 22-летний футболист сыграл 9 матчей во всех турнирах.

Зинченко поздравил Владу Седан с днем рождения – девушку растрогал милый подарок

Напомним, Александр Зинченко сделал предложение Владе Щегловой (Седан) после матча сборных Украины и Португалии. Девушка ответила согласием.

Зинченко 2 года назад дебютировал за Манчестер Сити – 6 трофеев, бешеный винрейт и путь от резервиста в основу