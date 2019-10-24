Зінченко 2 роки тому дебютував за Манчестер Сіті – 6 трофеїв, шалений вінрейт і шлях від резервіста до основи

Гравець збірної України 24 жовтня 2017-го року отримав перший шанс від Пепа Гвардіоли в офіційному матчі.

Олександр Зінченко перейшов у Манчестер Сіті влітку 2016-го, але перший сезон провів в оренді у ПСВ. Після невдалого періоду в Нідерландах український хавбек вирішив боротися за місце під сонцем у команді Гвардіоли. Спершу все було сумно – тренер зовсім йому не довіряв.

Однак потім Пеп вирішив перекваліфікувати Зінченка в лівого захисника. Ця позиція була найбільш проблемною у Манчестер Сіті через травму Менді. Закривав її номінальний центрхав Делф. З настанням внутрішніх кубків, Фабіану для ротації потрібен був дублер – ним став півзахисник збірної України.

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Рівно 2 роки тому, 24 жовтня 2017-го, Зінченко вперше зіграв за Манчестер Сіті в офіційному матчі. Сашко вийшов у стартовому складі зліва в обороні на поєдинок проти Вулверхемптона в рамках Кубка ліги. Суперники довели справу до пенальті, довелося грати 120 хвилин. Зінченко відпрацював дуже старанно, каші не зіпсував і отримав хорошу пресу.

Наступного шансу довелося чекати до грудня. Під час кожного виходу на поле Олександр викладався по максимуму й поступово завойовував довіру Гвардіоли. Він зіграв у всіх матчах того Кубка ліги, крім фіналу, та здобув перший заслужений трофей.

Зараз на рахунку Зінченка 6 трофеїв з Манчестер Сіті: 2 титули чемпіона АПЛ, 2 Кубка Ліги, Кубок Англії, Суперкубок Англії. І якщо в сезоні-2017/18 ми всією Україною рахували, чи зіграє Олекс необхідні для медалі 5 матчів у чемпіонаті Англії, то по ходу сезону-2018/19 він став повноцінним гравцем основного складу "містян".

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Влітку 2018-го Зінченко відмовився від трансферів у Вулверхемптон, Наполі та Бетіс. Залишився у компанії найкращих і виграв боротьбу в Делфа, поки Менді лікувався та порушував дисципліну. До початку поточного чемпіонату Манчестер Сіті вигравав усі поєдинки в АПЛ з Зінченком. Олександр став своєрідним талісманом і повторив рекорд Давіда Сілви – 23-матчева переможна серія.

За 2 роки Зінченко зіграв за Ман Сіті 52 матчі: 47 перемог, 2 нічиї та 3 поразки. Вінрейт українця – 90%, просто фантастика. В активі Сашка п'ять асистів і лише один гол. Зате який!

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Зінченко виконує складні завдання Гвардіоли, комбінує ролі фальшивого фулбека та класичного лівого захисника, по-різному підтримує в атаці Стерлінга та Сане, віддає космічну кількість підготовчих передач. На певному етапі він в кожному матчі ставав лідером команди за кількістю пасів і працював майже без браку. Доводилося вдосконалювати оборонні навички та проходити справжні випробування проти Салаха та Рішарлісона. Зате тепер Зінченко виділяється у національній збірній – швидкістю мислення, якістю передач, вмінням контролювати гру.

Українець став одним з найефективніших трансферів Манчестер Сіті – за менш ніж 2 мільйони фунтів Гвардіола отримав повноцінного гравця під стартовий склад.

Наразі ситуація ускладнилася: видужав коштовний Менді, з'явився універсальний Канселу, прогресує перспективний Анхеліньо. Ще й сам Зінченко не пристосувався до нових вимог Пепа й посередньо розпочав сезон. А після заручин з коханою отримав дивну травму.

Втім, за останні 2 роки, від моменту дебюту за Манчестер Сіті, Зінченко видав неймовірний прогрес і солідно поповнив запас трофеїв.