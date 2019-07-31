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Влада Седан покидає телеканали "Футбол", майбутнє Алли Бублій залишається під питанням, – ЗМІ

16:27 2110 Читать на русском
Влада Седан покидає телеканали "Футбол", майбутнє Алли Бублій залишається під питанням, – ЗМІ
Влада Седан / Фото із соцмереж

Цього літа телеканали "Футбол 1/2" зіткнулися з масовою втратою кадрів.

Журналістка Влада Седан покидає штаб "Футболів", інформує Tribuna.

Карпати офіційно вийшли з єдиного телепулу – відомий транслятор матчів львів'ян

Дівчину вже помітили на спільній світлині з коханим – Олександром Зінченком. Гравець збірної України у своєму Інстаграмі опублікував фото, судячи з якого пара разом перебуває в Манчестері. "Ласкаво просимо до твоєї нової домівки" – напис на повітряній кульці натякає, що Влада повертатись в Україну не буде.

Також під питанням залишається майбутнє однієї з провідних ведучих телеканалів "Футбол" – Алли Бублій. Нагадаємо, раніше про відхід з компанії вже повідомили Віктор Вацко, Андрій Малиновський і Олег Ящук.

Твіттеріада. Борячук заговорив – жорсткий напис відправили Зінченку і Седан, а легенда Шахтаря змінився до невпізнання

Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

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Теги
Футбол 1 Олександр Зінченко Олександр Зінченко Алла Бублій Футбол 2 телебачення Влада Щеглова (Седан) Світ
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