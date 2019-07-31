Влада Седан покидает телеканалы "Футбол", будущее Аллы Бублий остается под вопросом, – СМИ

Этим летом телеканалы "Футбол 1/2" столкнулись с массовой потерей кадров.

Журналистка Влада Седан покидает штаб "Футболов", информирует Tribuna.

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Девушку уже заметили на совместной фотографии с возлюбленным – Александром Зинченко. Игрок сборной Украины в своем Инстаграме опубликовал фото, судя по которому пара вместе находится в Манчестере. "Добро пожаловать в твой новый дом" – надпись на воздушном шарике намекает, что Влада возвращаться в Украину не будет.

Также под вопросом остается будущее одной из ведущих телеканалов "Футбол" – Аллы Бублий. Напомним, ранее об уходе из компании уже сообщили Виктор Вацко, Андрей Малиновский и Олег Ящук.

Твіттеріада. Борячук заговорив – жорсткий напис відправили Зінченку і Седан, а легенда Шахтаря змінився до невпізнання