Вже на 2-й хвилині Філіппов міг засмутити житомирян, коли з гострого кута завершував комбінацію, розпочату Гуцуляком, але Бойко врятував. Козак відповів ударом зі штрафного, який потягнув Кінарейкін. Наприкінці тайму Рубчинського виводили сам на сам, але Бойко на мить випередив суперника і нівелював загрозу.

СК Дніпро-1 розписав нічию з Поліссям, повернувшись на вершину УПЛ – житомиряни відправились зимувати в топ-3

Одразу по перерві СК Дніпро-1 вийшов уперед – Філіппов відгукнувся на простріл в район одинадцятиметрової позначки. За трохи він оформив дубль, але арбітр свиснув офсайд. На 62-й хвилині Тейлор зумів продавати трьох захисників, вийшов на побачення з кіпером дніпрян і відновив статус-кво. В ендшпілі матчу Полісся претендувало на пенальті, який так і не призначили, а Філіппов з близької відстані не влучив як слід по м'ячу. Як наслідок, дніпряни не змогли перемогою привітати Юрія Максимова, якому в цей день виповнилось 55 років.