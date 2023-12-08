Уже на 2-й минуте Филиппов мог расстроить житомирян, когда с острого угла завершал комбинацию, начатую Гуцуляком, но Бойко спас. Козак ответил ударом со штрафного, который потянул Кинарейкин. В конце тайма Рубчинского выводили один на один, но Бойко на миг опередил соперника и нивелировал угрозу.

СК Днепр-1 расписал ничью с Полесьем, вернувшись на вершину УПЛ – житомиряне отправились зимовать в топ-3

Сразу после перерыва СК Днепр-1 вышел вперед – Филиппов откликнулся на прострел в район одиннадцатиметровой отметки. Вскоре он оформил дубль, но арбитр свистнул офсайд. На 62-й минуте Тейлор сумел продавать троих защитников, вышел на свидание с кипером днепрян и восстановил статус-кво. В эндшпиле матча Полесье претендовало на пенальти, который так и не назначили, а Филиппов с близкого расстояния не попал как следует по мячу. Как следствие, днепряне не смогли победой поздравить Юрия Максимова, которому в этот день исполнилось 55 лет.