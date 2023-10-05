Після нічиєї проти Гента луганський клуб чекав вояж до Ісландії. Матч, як і онлайн-трансляція Брейдаблік – Зоря на "Футбол 24", стартував о 19:45. Початок без розвідки. Нагнойний уже на 30 секунді приклався на підбиранні у штрафному після того, як Герреро відборовся на другому поверсі. Горбач пробивав здалеку, воротар спокійно впорався. Герреро уникнув офсайду після проникного пасу Антюха, пройшов у володіння Брейдабліка, однак панамця підвів приціл. За перші 10 хвилин господарі лише спостерігали за атакувальними потугами українців, дуже повільно адаптуючись до агресивного стилю команди Кривенцова.

Брейдаблік – Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Далі серія якихось незрозумілих ударів у бік ауту. Брейдаблік посміливішав і став частіше заходити у фінальну третину поля. На 18 хвилині навіть перший кутовий заробили, після якого відразу ж трапився прем'єрний удар. Сігурдарсон взяв приклад з Антюха і пробив дуже невлучно. Герреро запоров дві поспіль дуже перспективні контратаки. Спершу поганий удар, потім не кращий пас від Едуардо. Еййольфссон зайшов у штрафний, відклеївся від Вантуха і пробив – це було вже небезпечніше.

Усе нахабніше комбінують ісландці. Невпевненість Зорі на стадії завершення додає віри Брейдабліку, який навіть контроль м'яча прибрав до рук настільки, що почав випереджати хлопців у білому. Помітно, що ідеї гравців Зорі цікавіші, але втілення шкутильгає на обидві ноги. Скільки ж потенційно гольових атак зіпсували недостатньо акуратним пасом. Ну, хоч на стандарті спрацювали висококласно. Мишньов покотив ліворуч з кутового, Антюх подав з правого флангу, а Горбач замкнув дальню стійку. Екс-вінгер Динамо асистує, орендований вихованець київського клубу забиває свій дебютний гол за Зорю. Та й взагалі для 19-річного Горбача це прем'єрний забитий м'яч на дорослому рівні!

Дістається іншому орендованому динамівцю. Яцик до кінця поборовся в обороні – доволі важке поле, на якому при падіннях страждають гравці обидвох клубів. І який же розкішний момент загубив Горбач через 6 хвилин після свого влучання. Вантух розрізним пасом з глибини зробив усе, аби Ігор оформив дубль, але нападник Зорі надто довго підлаштовувався під удар – воротар встиг висунутися і перекрити кут обстрілу. І на десерт ще одна загублена контра через недбалий пас Герреро. Бронзові призери УПЛ мали всі шанси доводити до розгромної перемоги першу половину.

Другий тайм починається із закидання на правий фланг, де Вантух все перекушував до перерви, встигаючи відмінно підтримувати атаки. Проходить простріл майже в центр штрафного – найкращий момент господарів не реалізував Стейндорссон. Як же гостро комбінують українці. Горбачу заважає пробити захисник, Герреро підбирає, фінтить на лицьовій, Вантух переводить, йде ефектно пропускання ще правіше, але останній удар в нікуди. Антюх і Горбач створюють блискучі моменти для Герреро. В обох випадках не влучає панамець.

Просто без центра поля гра. Ще 2 моменти губить Герреро. Цього разу двічі стріляє у площину воріт (у другому випадку сумнівний офсайд після елегантного пасу Яцика за спини). А ось Ольсен на 58 хвилині завдав першого удару Брейдабліка у площину воріт. Лише суперсейв Турбаєвського врятував переможний рахунок. Майже відразу ж Еййольфссон дальнім пострілом змусив понервувати голкіпера Зорі. Все частіше заходять ісландці у штрафний луганців. Еййольфссон закручує у поперечину – Турбаєвський вже нічим не допоміг би.

Горбач відповідає індивідуальним ударом і спробою прошити праву дев'ятку, воротар Ейнарссон не без проблем виручає, оформлюючи сейв №3. Усе той же динамівець повністю переграє опонента на лівому фланзі, котить в центр, але там Герреро знову дає вище з розстрільної відстані. Зоря володіє м'ячем менше ніж 40% ігрового часу, але повністю переграє ісландців за очікуваними голами (0,4:1,84). Водночас останні 15 хвилини викликають значну тривогу, адже рахунок дуже крихкий. Вантуха неприпустимо легко накручують у штрафному, але партнер страхує і ставить шлагбаум.

Антюх марнує свій останній момент черговим ударом вище і поступається місцем на полі Данченку. Також на 77 хвилину першу заміну проводить Брейдаблік. Ще одна простенька подача – блискучий сейв Турбаєвського. Як же тріщить Зоря в обороні, Вантух ледь встигає виставити ногу і не дати вийти сам на сам. Серія з трьох ударів господарів, після чого українській команді нарешті вдається хоч на трохи відвести гру від своїх воріт. А на чужій половині Герреро у своєму репертуарі, поганий приклад заразний – Кирюханцев теж псує контратаку. Наприкінці зустрічі не встигає виручити вже й Турбаєвський, але Микита дещо заважає замкнути простріл з правого флангу.

Є перша перемога Кривенцова, яка приносить 4 очки і друге місце після Гента (бельгійці набрали стільки ж, але мають кращу різницю голів), що станом на зараз дає право грати в 1/16 Ліги конференцій. Ізраїльський Маккабі не далеко втік: 3 пункти. Герреро не забив з 6 ударів у межах штрафного, припустившись аж 5 промахів – моменти одного панамця потягнули на 0,61 xG. На іншому полюсі головний креативник матчу: Денис Антюх створив найбільше моментів (5).

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