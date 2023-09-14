Рамос, Буффон, Шевченко та інші – легенди, які обрали повернення в рідний клуб замість грошей
19:08 - Читать на русском
"Футбол 24" підготував підбірку легендарних гравців, які віддали данину клубам, де робили перші кроки у футболі.
Цього літа Серхіо Рамос замість варіантів у Саудівській Аравії чи в турецькому Галатасараї вирішив приєднатись до рідної Севільї, де зробив свої перші кроки до популярності. Раніше схожим чином вчинив Джанлуїджі Буффон – легенда збірної Італії намагався допомогти Пармі повернутись до Серії А
Можна пригадати і перехід Вейна Руні в Евертон, камбеки Робіна ван Персі чи Дірка Куйта в Фейєнорд або Фернандо Торреса до Атлетіко. В Україні теж вистачає подібних повернень. Перше з них – трансфер Андрія Шевченка у Динамо. Детальніше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".
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