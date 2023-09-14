Цього літа Серхіо Рамос замість варіантів у Саудівській Аравії чи в турецькому Галатасараї вирішив приєднатись до рідної Севільї, де зробив свої перші кроки до популярності. Раніше схожим чином вчинив Джанлуїджі Буффон – легенда збірної Італії намагався допомогти Пармі повернутись до Серії А

Можна пригадати і перехід Вейна Руні в Евертон, камбеки Робіна ван Персі чи Дірка Куйта в Фейєнорд або Фернандо Торреса до Атлетіко. В Україні теж вистачає подібних повернень. Перше з них – трансфер Андрія Шевченка у Динамо. Детальніше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".