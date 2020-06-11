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Визначені місця і дати проведення вирішальних матчів Кубка України 2019/20

08:26 692 Читать на русском
Визначені місця і дати проведення вирішальних матчів Кубка України 2019/20
Минай – Динамо / Сайт господарів

УАФ оприлюднила розклад півфіналів та фіналу нинішнього розіграшу Кубка України.

 

Дати та місця проведення поєдинків з'явилися на офіційному сайті УАФ.

Минай – Динамо: Кополовець розповів про підготовку закарпатців до півфіналу Кубка України

1/2 фіналу

17.06.2020

Минай – Динамо. Минай. Стадіон Минай. 14:00

24.06.2020

Маріуполь – Ворскла. Маріуполь. Стадіон ім. В.С. Бойка. 19:30

Фінал

08.07.2020

Львів. Арена Львів

Нагадаємо, минулорічним володарем Кубка України став Шахтар, який у поточному розіграші вилетів від Динамо на стадії 1/8 фіналу.

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