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Определены места и даты проведения решающих матчей Кубка Украины 2019/20

08:26 31 Читати українською
Определены места и даты проведения решающих матчей Кубка Украины 2019/20
Минай – Динамо / Сайт хозяев

УАФ обнародовала расписание полуфиналов и финала нынешнего розыгрыша Кубка Украины.

 

Даты и места проведения поединков появились на официальном сайте УАФ.

Минай – Динамо: Кополовец рассказал о подготовке закарпатцев к полуфиналу Кубка Украины

1/2 финала

17.06.2020

Минай – Динамо. Минай. Стадион Минай. 14:00

24.06.2020

Мариуполь – Ворскла. Мариуполь. Стадион им. В.С. Бойко. 19:30

Финал

08.07.2020

Львов. Арена Львов

Напомним, прошлогодним обладателем Кубка Украины был Шахтер, который в текущем розыгрыше вылетел от Динамо на стадии 1/8 финала.

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