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Минай – Динамо: Кополовець розповів про підготовку закарпатців до півфіналу Кубка України

19:48 361 Читать на русском
Минай – Динамо: Кополовець розповів про підготовку закарпатців до півфіналу Кубка України
Минай / ФК Минай

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець зізнався, що команда, попри критику конкурентів, продовжує підготовку до кубкового матчу проти киян.

"Футболіст Миная, у якого виявили коронавірус, пройшов повторний тест. Через 4 дні ще один. Він повністю здоровий. Уже тренується з командою.

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Команда готується до кубкового матчу. Все у звичному режимі. Ну, не зовсім у звичному – щодня вимірюємо температуру, користуємося антисептиками і взагалі намагаємося дотримуватися всіх вимог", – сказав Кополовець у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, поєдинок 1/2 фіналу Кубка України між Минаєм та Динамо має відбутись 17 червня. Раніше президент Інгульця Олександр Поворознюк вимагав припинити участь Миная у Кубку України або зарахувати закарпатцям технічну поразку.

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Теги
Динамо Динамо коронавірус Михайло Кополовець Михайло Кополовець Кубок України Минай Минай
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