Одним із перших кандидатів на вихід вважається вінгер Давід Нерес, інформує Jornal O Dia.

Дентінью офіційно знайшов новий клуб після відходу з Шахтаря

Лише в січні Шахтар придбав гравця Аякса за 12 млн євро, але той не встиг провести жодної секунди в офіційних матчах. "Гірники" спробують відбити свої вкладення. Нересом нібито цікавляться Фламенго і Сан-Паулу, але ці клуби і близько не зможуть запропонувати 12 млн євро.

Нагадаємо, усі легіонери Шахтаря покинули Україну та очікують на подальші варіанти продовження кар'єри.

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