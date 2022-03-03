Шахтар готовий продати Нереса – 12-мільйонний бразилець не встиг зіграти жодної секунди в Україні
3 березня 18:12 - Читать на русском
Шахтар буде розглядати можливості продажу своїх легіонерів.
Одним із перших кандидатів на вихід вважається вінгер Давід Нерес, інформує Jornal O Dia.
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Лише в січні Шахтар придбав гравця Аякса за 12 млн євро, але той не встиг провести жодної секунди в офіційних матчах. "Гірники" спробують відбити свої вкладення. Нересом нібито цікавляться Фламенго і Сан-Паулу, але ці клуби і близько не зможуть запропонувати 12 млн євро.
Нагадаємо, усі легіонери Шахтаря покинули Україну та очікують на подальші варіанти продовження кар'єри.
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