Динамо и представить не могло, что подготовку ко второй половине сезона прервет ужасное вторжение России.

Киевляне были на финальной стадии оформления трансфера 20-летнего вингера Габриэла Перейры, информирует UOL Esporte.

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Динамо направило Коринтиансу официальный запрос (фото внизу), предлагая 4 млн евро. Бразильцев такая сумма полностью устроила, поэтому они дали зеленый свет для согласования личного контракта и медосмотра. Перейра вместе со своими агентами должны были быть в Киеве 25 февраля, однако утром 24-го весь мир всколыхнуло известие о позорном вторжении России на территорию Украины.

Ожидается, что теперь вингер Коринтианса присоединится к Нью-Йорк Сити за те же 4 млн евро. В прошлом сезоне Перейра провел 33 матча, в которых оформил 2 гола и один ассист.

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