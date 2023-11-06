Матч Мальорка – Кадіс у рамках 13-го туру чемпіонату Іспанії було перенесено. Таке рішення в понеділок, 6-го листопада, ухвалив комітет із проведення змагань RFEF. Про це інформує Marca.

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Спочатку цей матч мав відбутися 12 листопада. Однак через перенесення матчу відбору до Євро-2024 між Ізраїлем і Косово Мальорка попросила перенести зустріч із Кадісом. До збірної Косово було викликано нападника Мальорки Ведата Мурікі, через що він не зміг би допомогти своїй команді в матчі Ла Ліги.

Комітет вирішив, що Мальорка постраждає через це, і погодився перенести гру Ла Ліги, задовольнивши прохання клубу.

Нова дата матчу Мальорка – Кадіс невідома.

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