Матч Мальорка – Кадис в рамках 13-го тура чемпионата Испании был перенесён. Такое решение в понедельник, 6-го ноября, принял комитет по проведению соревнований RFEF. Об этом информирует Marca.

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Изначально этот матч должен был состояться 12 ноября. Однако из-за переноса матча отбора к Евро-2024 между Израилем и Косово Мальорка попросила перенести встречу с Кадисом. В сборную Косово был вызван нападающий Мальорки Ведат Мурики, из-за чего он не смог бы помочь своей команде в матче Ла Лиги.

Комитет решил, что Мальорка пострадает из-за этого, и согласился перенести игру Ла Лиги, удовлетворив просьбу клуба.

Новая дата матча Мальорка – Кадис неизвестна.

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