УЄФА схвалив проведення домашніх матчів збірної Ізраїлю в угорському місті Фельчут, інформує Sport5. Зустрічі відбудуться 15 листопада (зі Швейцарією) і 18 листопада (з Румунією) на стадіоні Панчо-Арена. На обох зустрічах зможуть бути присутніми вболівальники. Стадіон вміщує 3800 місць.

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Однією з причин, чому Ізраїль обрав Угорщину як місце проведення домашніх матчів, є той факт, що місцевий уряд кілька тижнів тому заборонив будь-які демонстрації, що стосуються війни Ізраїлю та Палестини. Це означає, що ізраїльській команді не доведеться турбуватися про можливі сутички з пропалестинськими демонстрантами.

"Наші величезні зусилля з проведення матчів зі Швейцарією та Румунією в присутності глядачів принесли свої плоди. Це ще одна можливість подякувати УЄФА, угорському уряду та Угорській федерації, які пішли нам назустріч. Ми докладемо всіх зусиль, щоб забезпечити домашню атмосферу і підтримку вболівальників, які будуть з нашою командою на шляху до Євро-2024", – зазначив голова Ізраїльської федерації футболу Шино Цварц.

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