У суботу 12-й тур чемпіонату Іспанії продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 12-й тур

Бетіс – Мальорка – 2:0

Голи: Жозе, 7, Герреро, 65

Вилучення: Маскарель, 45 (Мальорка, друга жовта картка)

Сельта – Севілья – початок о 19:30

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Бетіс без особливих труднощів здолав Мальорку. Господарі заклали фундамент майбутньої перемоги вже на початку зустрічі – Вілліан Жозе з меж штрафного прошив Райковіча. Перед самою перервою Маскарель заробив другий "гірчичник" і, фактично, підписав вирок своїй команді.

Ще до середини другого тайму господарі реалізували чисельну більшість, і довели гру до логічного фіналу. Перемога принесла Бетісу 20 очок і підняла одразу на п'яту сходинку турнірної таблиці Ла Ліги, Мальорка з 9-ма пунктами залишилась шістнадцятою.

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