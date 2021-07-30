"Влаховіч – найкращий нападник своєї вікової категорії в Європі після Холанда.

Тоттенхем запланував втримати Кейна трансферами двох бомбардирів Серії А, – The Telegraph

Він вже є топ-форвардом, який у наступному сезоні з легкістю заб'є 20 голів", – цитує Вієрі Football Italia.

До слова, в сезоні 2020/21 Душан Влаховіч провів 37 матчів у Серії А, в яких забив 21 м'яч. Така результативність підвищила інтерес до нього з боку провідних клубів Італії та інших чемпіонатів. Зокрема, сербом цікавиться Тоттенхем.

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