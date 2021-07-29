"Шпори" хочуть підписати нападника Фіорентини Влаховіча, стверджує The Telegraph.

Харт може перебратись до Селтіка

Серб повинен скласти пару форвардів разом із Харрі Кейном, якого лондонці не збираються відпускати до Манчестер Сіті. Трансфер лідера "фіалок" нібито коштуватиме Тоттенхему 50 млн фунтів. Доповнить лінію атаки "шпор" нігерієць Сімі. У попередньому сезоні нападник ледь не самотужки намагався врятувати Кротоне від вильоту з еліти.

До слова, в сезоні 2020/21 Душан Влаховіч провів 37 матчів у Серії А, в яких забив 21 м'яч. Натомість Сімі зіграв 38 поєдинків, у яких оформив 20 голів.

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