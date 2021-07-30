"Влахович – лучший нападающий своей возрастной категории в Европе после Холанда.

Тоттенхэм запланировал удержать Кейна трансферами двух бомбардиров Серии А, – The Telegraph

Он уже является топ-форвардом, который в следующем сезоне с легкостью забьет 20 голов", – цитирует Виери Football Italia.

К слову, в сезоне 2020/21 Душан Влахович провел 37 матчей в Серии А, в которых забил 21 мяч. Такая результативность повысила интерес к нему со стороны ведущих клубов Италии и других чемпионатов. В частности, сербом интересуется Тоттенхэм.

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