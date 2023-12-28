Наставник Осієка Зоран Зекіч пояснив, чому не розраховує на українського півзахисника Дениса Гармаша.

"Я дуже поважаю кар'єру Гармаша. Але коли він прийшов у Осієк, то виявився фізично не готовий грати у елітному дивізіоні чемпіонату Хорватії", – цитує Зекіча Sportske novosti.

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Нагадаємо, 33-річний українець приєднався до Осієка у вересні 2023 року у статусі вільного агента з Динамо, підписавши контракт за схемою 1+1.

У поточному сезоні Гармаш виходив у складі хорватського клубу у 4 матчах, провівши на полі сумарно 167 хвилин. Transfermarkt оцінює його у 600 тисяч євро.

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