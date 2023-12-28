Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін подорожчав на 3 мільйони і вартує тепер 25 млн євро, повідомляє Transfermarkt.

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Як наслідок, воротар збірної України піднявся на новий пік своєї ринкової вартості. Для 22-річного гравця це вже другий стрибок у ціні протягом року: у березні він вартував 18 млн, а у серпні коштував вже 22 млн євро. Анатолій став 4-м найдорожчим гравцем Бенфіки, 5-м за цим показником серед гравців з України, 11-м у Прімейра-лізі та 17-м серед голкіперів всього світу.

Вартість українського захисника Аруки Богдана Мілованова не змінилась (500 тисяч євро), а от оборонець Візели Орест Лебеденко подешевшав на 100 тисяч і тепер вартує 400 тисяч євро.

До слова, найдорожчими гравцями чемпіонату Португалії відтепер є одразу чотири футболісти: Жоау Невеш, Антоніу Сілва (обидва – Бенфіка), Діогу Кошта (Порту) та Віктор Дьокереш (Спортінг). Кожного з них оцінюють у 45 мільйонів євро.

Нагадаємо, у поточному сезоні Трубін провів за Бенфіку 19 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 17 голів (ще у 7 поєдинках він відстояв "на нуль"). Мілованов зіграв за Аруку 14 поєдинків без результативних дій, а Лебеденко виходив у складі Візели 9 разів.

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