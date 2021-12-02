Конкурент Романа Яремчука став трансферною ціллю дортмундської Борусії, повідомляє Record.

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"Джмелі" готуються до втрати Ерлінга Холанда і хочуть заздалегідь підшукати заміну. Агент 22-річного уругвайця Едгардо Ласальвія вже контактував з німецьким грандом. Нуньєса також пов'язували з Атлетіко і двома міланськими клубами.

У поточному сезоні нападник Бенфіки забив 11 голів у 16 матчах. Контракт Дарвіна з "орлами" розрахований до літа 2025-го, а нинішня ціна за Transfermarkt складає 20 млн євро.

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