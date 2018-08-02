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Вітсель може опинитись в Манчестер Юнайтед

11:32 475 Читать на русском
Вітсель може опинитись в Манчестер Юнайтед
Аксель Вітсель / Фото Imago

Півзахисник китайського Тяньцзинь Цюаньцзянь Аксель Вітсель може зіграти в АПЛ.

Китайський клуб запропонував послуги півзахисника Акселя Вітселя Манчестер Юнайтед, стверджує Bild.

Трансфер бельгійця оцінюють в 19 млн євро.

Вітсель зацікавив Борусію Д

В підписанні Вітселя зацікавлена Борусія Д, але німецький клуб не планує витрачати стільки коштів на 29-річного футболіста.

Нагадамо, Вітсель у складі збірної Бельгії здобув бронзові нагороди ЧС-2018.

Моурінью вважає босів МЮ скнарами: він витратив 433 млн за 3 роки

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