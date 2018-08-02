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Витсель может оказаться в Манчестер Юнайтед

11:32 113 Читати українською
Витсель может оказаться в Манчестер Юнайтед
Аксель Витсель / Фото Imago

Полузащитник китайского Тяньцзинь Цюаньцзянь Аксель Витсель может сыграть в АПЛ.

Китайский клуб предложил услуги полузащитника Акселя Витселя Манчестер Юнайтед, утверждает Bild.

Трансфер бельгийца оценивают в 19 млн евро.

Витсель заинтересовал Боруссию Д

В подписании Витселя заинтересована Боруссия Д, но немецкий клуб не планирует тратить столько средств на 29-летнего футболиста.

Напомним, Витсель в составе сборной Бельгии получил бронзовые награды ЧМ-2018.

Моуринью считает боссов МЮ жлобами: он потратил 433 млн за 3 года

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