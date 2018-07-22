Вітсель зацікавив Борусію Д

Півзахисник китайського Тяньцзинь Цюаньцзянь Аксель Вітсель може повернутись у Європу.

Дортмундська Борусія зацікавлена у послугах бельгійця Акселя Вітселя, повідомляє Kicker.

Зараз Вітсель виступає у Китаї, де захищає кольори Тяньцзинь Цюаньцзянь. Сума трансферу оцінюється у 40 млн євро.

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У випадку переходу Вітсель піде на суттєве зниження заробітної плати, адже у Китаї він отримує 18 млн євро на рік.

Контракт бельгійського півзахисника з китайським клубом закінчується у 2019 році.

Нагадамо, що Вітсель у складі збірної Бельгії здобув бронзові нагороди ЧС-2018.

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