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Вітсель зацікавив Борусію Д

15:28 575 Читать на русском
Вітсель зацікавив Борусію Д
Аксель Вітсель / фото з соцмереж

Півзахисник китайського Тяньцзинь Цюаньцзянь Аксель Вітсель може повернутись у Європу.

Дортмундська Борусія зацікавлена у послугах бельгійця Акселя Вітселя, повідомляє Kicker.

Зараз Вітсель виступає у Китаї, де захищає кольори Тяньцзинь Цюаньцзянь. Сума трансферу оцінюється у 40 млн євро.

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У випадку переходу Вітсель піде на суттєве зниження заробітної плати, адже у Китаї він отримує 18 млн євро на рік.

Контракт бельгійського півзахисника з китайським клубом закінчується у 2019 році.

Нагадамо, що Вітсель у складі збірної Бельгії здобув бронзові нагороди ЧС-2018.

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Німеччина Трансфери Тяньцзинь Цюаньцзянь Тяньцзинь Цюаньцзянь Китай Трансфери Чемпіонату Німеччини Аксель Вітсель Аксель Вітсель Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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