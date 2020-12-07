"У цю хвилину я вивчаю пакет документів з фінансування клубу на наступний рік. Такою інформацією взагалі не володію. Хто її запустив? Навіть не хочу коментувати жовту пресу. Навіть якщо буде рішення про продаж, то це право акціонера. Які проблеми?

Жеваго планує позбутися Ворскли, – ЗМІ

Чи є фінансові проблеми в клубу? Ні. Повірте, сьогодні все настільки публічно, що все було б уже відомо. Якщо думаєте, що у нас проблеми, то підніміть вартість компанії на Лондонській фондовій біржі.

Зарплати виплачують вчасно. Або ви думаєте, ми б зараз не продали футболіста, якби були якісь проблеми? А попит є, і так ми б закрили свої бюджети на рік чи півтора. З цим проблем немає.

Тому, буде продаж чи ні... В цю хвилину я читаю спонсорські контракти на наступний рік і не знаю, що коментувати в цій ситуації. Річний бюджет Ворскли? Це комерційна таємниця. Його достатньо, щоб займати призові місця", – поділився Лисак в коментарі Tribuna.

Зазначимо, що з'явилась інформація, що власник Ворскли Костянтин Жеваго більше не бажає фінансувати полтавський клуб, який чудово розпочав поточний сезон УПЛ і після 12 турів перебуває на четвертій сходинці таблиці.

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