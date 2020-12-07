"В эту минуту я изучаю пакет документов по финансированию клуба на следующий год. Такой информацией вообще не владею. Кто ее запустил? Даже не хочу комментировать желтую прессу. Даже если будет решение о продаже, то это право акционера. Какие проблемы?

Жеваго планирует избавиться от Ворсклы, – СМИ

Есть ли финансовые проблемы у клуба? Нет. Поверьте, сегодня все настолько публично, что все было бы уже известно. Если думаете, что у нас проблемы, то поднимите стоимость компании на Лондонской фондовой бирже.

Зарплаты выплачивают вовремя. Или вы думаете, мы бы сейчас не продали футболиста, если бы были какие-то проблемы? А спрос есть, и так мы бы закрыли свои бюджеты на год или полтора. С этим проблем нет.

Поэтому, будет продажа или нет... В эту минуту я читаю спонсорские контракты на следующий год и не знаю, что комментировать в этой ситуации. Годовой бюджет Ворсклы? Это коммерческая тайна. Его достаточно, чтобы занимать призовые места", – поделился Лысак в комментарии Tribuna.

Отметим, что появилась информация, что владелец Ворсклы Константин Жеваго больше не желает финансировать полтавский клуб, который прекрасно начал текущий сезон УПЛ и после 12 туров находится на четвертой строчке таблицы.

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