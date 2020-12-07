Жеваго вже пропонував деяким знайомим бізнесменам придбати полтавський клуб, але ніхто не виявив бажання. Якщо до кінця сезону 2020/2021 покупець не знайдеться, то Жеваго офіційно заявить про розпуск Ворскли, повідомив Новинар Полтавщини з посиланням на власні джерела.

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Тривожним дзвіночком для "зелено-білих" стало припинення фінансування і фактичне зникнення Гірника-Спорт. У клубів однаковий спонсор – компанія Ferrexpo, контрольним пакетом акцій якої володіє Жеваго. За перше півріччя 2020-го спонсорські виплати Ворсклі суттєво зменшились – з 5,38 млн доларів до 2,15 млн. Проти Жеваго і досі відкриті кілька кримінальних справ, а його інвестиції в політичну кампанію зазнали краху. В таких умовах почесний президент не має жодного бажання витрачати гроші на Ворсклу.

Додамо, що полтавці чудово розпочали поточний сезон УПЛ і після 12 турів йдуть на четвертій сходинці таблиці.

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