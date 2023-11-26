Напередодні керівництво ФК Кудрівка провело зустріч з тренерами та командою, на якій оголосило про серйозні зміни, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зокрема, у відставку було відправлено наставника Сергія Даценка та весь його тренерський штаб. Вже найближчим часом буде повідомлено ім'я нового коуча команди.

Окрім того, президент Кудрівки Роман Солодаренко оголосив про зміну клубної прописки – з нового року команда базуватиметься у місті Ірпінь.

Нагадаємо, на зимову паузу новачок Другої ліги пішов на п'ятій сходинці, набравши 27 очок. Від лідерів – Звягеля та ЮКСА – Кудрівка відстає на 13 балів.

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