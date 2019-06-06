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Віце-президент ФІФА Ахмад затриманий у Парижі

17:25 491 Читать на русском
Віце-президент ФІФА Ахмад затриманий у Парижі
Ахмад Ахмад / Reuters

Голова Африканської конфедерації футболу (CAF) і віце-президент ФІФА Ахмад Ахмад підозрюється у корупційних схемах.

Функціонер викликаний на допит в рамках корупційного розслідування французької поліції, передає Jeune Afrique.

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Судячи з усього, йдеться про можливі порушення в угодах CAF з виробниками екіпіровки. У квітні цього року CAF розірвав контракт з Puma, і почав співпрацю з французькою компанією Tactical Steel.

Ахмад прибув до Парижа на засідання конгресу ФІФА, на якому 5 червня Джанні Інфантіно був переобраний президентом організації.

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