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Президент ПСЖ Аль-Хелаїфі звинувачується у корупції

14:33 346 Читать на русском
Президент ПСЖ Аль-Хелаїфі звинувачується у корупції
Нассер Аль-Хелаїфі / The Independent

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі нібито заплатив хабаря, аби Чемпіонат світу з легкої атлетики-2019 було проведено в Катарі.

Французькі судові джерела підтвердили, що Насер Аль-Хелаїфі, президент ПСЖ, підозрюється у підкупі IAAF заради проведення Чемпіонату світу з легкої атлетики в Катарі.

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Юсеф Аль-Обейдлі, нинішній глава групи BeIN і член ради директорів ПСЖ також під підозрою, передає Mundo Deportivo з посиланням на газету Le Monde.

Суддя фінансових зборів паризького суду Рено Ван Руймбеке підозрює, що Аль-Хелаїфі виплатив 3,1 млн євро на рахунок Ламіна Діака, тодішнього президента Міжнародної федерації легкої атлетики.

Додамо, що Чемпіонату світу з легкої атлетики 2017 року був проведений у Лондоні, а в Катарі має пройти у 2019 році. Адвокат президента ПСЖ Френсіса Шпінзера вже спростував ці звинувачення.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Нассер Аль-Хелаїфі
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