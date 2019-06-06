ФІФА може збільшити трансферний бан Челсі до трьох вікон

ФІФА може збільшити покарання лондонському Челсі до трьох вікон без трансферів.

Лондонський Челсі ризикує отримати заборону на трансфери на 3 вікна замість двох, повідомляє The Telegraph.

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Справа в тому, що після програної апеляції у ФІФА "сині" звернулись у CAS. У клубу є побоювання, що позитивного результату досягти не вийде і в Спортивному арбітражному суді, а ФІФА звинуватить клуб у відтягуванні покарання.

Тому, швидше за все, трансферний бан Челсі розпочнеться вже цього літа. Нагадаємо, клуб був покараний за порушення правил підписання неповнолітніх гравців.

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