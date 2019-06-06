Вице-президент ФИФА Ахмад задержан в Париже

Председатель Африканской конфедерации футбола (CAF) и вице-президент ФИФА Ахмад Ахмад подозревается в коррупционных схемах.

Функционер вызван на допрос в рамках коррупционного расследования французской полиции, передает Jeune Afrique.

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Судя по всему, речь идет о возможных нарушениях в сделках CAF с производителями экипировки. В апреле этого года CAF разорвал контракт с Puma, и начал сотрудничество с французской компанией Tactical Steel.

Ахмад прибыл в Париж на заседание конгресса ФИФА, на котором 5 июня Джанни Инфантино был переизбран президентом организации.

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