Віталій Сівков упродовж десятиліть обіймав посаду віце-президента Динамо, отримавши кулуарне прізвисько "гаманець Суркісів". У червні цього року функціонер оголосив про свій відхід з клубу, але прес-служба "біло-синіх" чомусь жодним чином не згадала таку знакову фігуру. Як виявилося, 72-річний Сівков досі формально контактує з Динамо і має бізнес в окупованому Криму, інформує Tribuna.

Весною 2021 року Віталій Сівков став співзасновником російської компанії "Берег Тур", внісши 48 млн рублів у статутний капітал. Основний вид діяльності – готельний бізнес та інші місця для тимчасового проживання на березі Чорного моря. Тобто соратник Суркісів щонайменше 2 роки поєднував кримські "заробітки" з роботою в Динамо.

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Незабаром після відходу київський клуб прибрав Сівкова зі списку керівництва, а прес-служба на запит підтвердила, що він більше не працює. Втім, у держреєстрі юридичних осіб України сумнівний функціонер досі вказаний підписантом та першим віце-президентом "біло-синіх". Директор департаменту з розвитку Динамо Максим Радуцький спробував пояснити ситуацію.

"Перепрошуємо, що наша прес-служба не вела послідовну комунікацію і не дала чіткої відповіді щодо реєстру.

Офіційно Віталій Сівков залишив посаду першого віце-президента 30 червня 2023 року. Для того, щоб внести зміни до реєстру, потрібно провести загальні збори засновків клубу відповідно до процедури, передбаченої статутом.

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З огляду на те, що із питанням зміни керівництва постало питання зміни структури клубу в цілому, ми вирішили узагальнити всі питання і провести одне засідання.

З літа проводився повний аудит клубу, на підставі якого ми вже сформували повністю нову структуру, яка відповідає міжнародній практиці. Зараз ми вже завершуємо реєстрацію нової редакції статуту. Думаю, невдовзі інформація щодо нового статуту та керівництва клубу вже буде публічною.

Про бізнес Віталія Сівкова в Криму жоден із офіційних представників Динамо, на жаль, не знав", – запевнив Радуцький.

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