Виталий Сивков на протяжении десятилетий занимал должность вице-президента Динамо, получив кулуарное прозвище "кошелек Суркисов". В июне этого года функционер объявил о своем уходе из клуба, но пресс-служба "бело-синих" почему-то никоим образом не упомянула такую знаковую фигуру. Как оказалось, 72-летний Сивков до сих пор формально контактирует с Динамо и имеет бизнес в оккупированном Крыму, сообщает Tribuna.

Весной 2021 года Виталий Сивков стал соучредителем российской компании "Берег Тур", внеся 48 млн рублей в уставный капитал. Основной вид деятельности – гостиничный бизнес и другие места для проживания на берегу Черного моря. То есть соратник Суркисов по меньшей мере 2 года совмещал крымские "заработки" с работой в Динамо.

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Вскоре после ухода киевский клуб убрал Сивкова из списка руководства, а пресс-служба по запросу подтвердила, что он больше не работает. В госреестре юрлиц Украины сомнительный функционер до сих пор указан подписантом и первым вице-президентом "бело-синих". Директор департамента по развитию Динамо Максим Радуцкий попытался объяснить ситуацию.

"Простите, что наша пресс-служба не вела последовательную коммуникацию и не дала четкого ответа относительно реестра.

Официально Виталий Сивков покинул пост первого вице-президента 30 июня 2023 года. Для того чтобы внести изменения в реестр, нужно провести общее собрание учредителей клуба в соответствии с процедурой, предусмотренной уставом.

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Учитывая, что с вопросом смены руководства встал вопрос изменения структуры клуба в целом, мы решили обобщить все вопросы и провести одно заседание.

С лета проводился полный аудит клуба, на основании которого мы уже сформировали совершенно новую структуру, соответствующую международной практике. Сейчас мы уже завершаем регистрацию новой редакции устава. Думаю, вскоре информация о новом уставе и руководстве клуба уже будет публичной.

О бизнесе Виталия Сивкова в Крыму ни один из официальных представителей Динамо, к сожалению, не знал", – заверил Радуцкий.

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