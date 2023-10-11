"Вчора Ярмоленка прооперували у клініці Quirónsalud у Барселоні у професора Рамона Кугота. Операція пройшла успішно. Орієнтовний термін реабілітації – близько 4 місяців.

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Оперативне втручання знадобилося внаслідок кількох травм однієї і тієї ж зв'язки. Ушкоджену зв'язку було вирішено реконструювати. Це не гостра травма, отримана на полі, а наслідок кількох травм", – прес-служба Динамо цитує головного лікаря команди Андрія Шморгуна.

Нагадаємо, влітку Ярмоленко повернувся до Динамо на правах вільного агента. У 9 матчах сезону 33-річний вінгер встиг оформити 4 голи та один асист. Без лідера результати киян дуже невтішні – три поразки у трьох матчах. До зимової паузи команді Луческу залишилося провести 7 турів УПЛ.

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