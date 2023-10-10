"Я категорично не підтримую, що молодь відпочиває та веселиться під час війни, та ще й у нічних клубах. Я розумію, що можна випити та посидіти, якщо наступного дня вихідний, але зробіть це у квартирі чи ресторані.

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Я зараз повернувся з фронту – бачив, як пацани сидять у підвалах та окопах. Вони захищають честь своєї країни. Молодь, яка ходить і веселиться у цей час, має згадати, що у нас триває війна. Так, розслаблятися треба, ми не роботи, але робити це потрібно з розумом, не у всіх на очах і не порушуючи комендантську годину.

Я б цих гравців відправив на фронт, хай подивляться, в яких умовах перебувають наші військовослужбовці. Те саме стосується депутатів. Нехай на фронті спробують "боротися" з call-центрами. Наші військові – це справжні мужики, які у непростих умовах воюють та переживають за нашу країну та українців.

Знаючи Ігоря Суркіса, я впевнений, він уже ухвалив правильне рішення. Він чудово знає, коли та де перебувають його футболісти. Вони принизили і президента, і Динамо. Думаю, Михайлович покарає цих гравців. А якщо мені вдасться їх побачити, то я поясню їм, що таке війна, можу і відео показати. Це буде всім урок. Я вважаю, що усіх чортів, які були у "Бохо", не лише футболістів, треба відправити на війну, щоб вони не раділи та не веселились. Вони, мабуть, думають, що у Києві війна закінчилася. Ні, вона йде по всій країні!" – сказав Алієв у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, нещодавно в об'єктив журналіста "Української правди" Михайла Ткача потрапили три гравці Динамо U-19 (Дмитро Кремчанін, Кирило Осипенко та Владислав Герич), які під час комендантської години відпочивали у столичному нічному клубі.

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