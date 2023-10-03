Універсал Челсі та збірної Англії Бен Чілвел пропустить щонайменше два місяці через травму.

Чілвел отримав травму підколінного сухожилля наприкінці матчу з Брайтоном, який було зіграно в рамках Кубка англійської ліги (1:0). Згідно з The Telegraph, терміни повернення 26-річного футболіста цілком і повністю залежатимуть від того, як пройдуть початкові етапи реабілітації.

Мудрик розкрив свій стан після пошкодження, якого зазнав у матчі за Челсі

Очікується, що Чілвел повернеться на поле перед різдвяними матчами АПЛ. Це не перша подібна травма Чілвела в його кар'єрі. Раніше Бен був виключений із заявки на ЧС-2022 через проблеми з підколінним сухожиллям.

Нагадаємо, що головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно використовував Чілвела на двох різних позиціях – лівого захисника і вінгера. Таким чином, вінгер "синіх" Михайло Мудрик отримав на одного конкурента менше.

Мудрик дебютним голом в АПЛ допоміг Челсі здолати Фулхем – українець отримав високі оцінки, але не вийшов на другий тайм