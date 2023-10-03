Чилвелл получил травму подколенного сухожилия в конце матча с Брайтоном, который был сыгран в рамках Кубка английской лиги (1:0). Согласно The Telegraph, сроки возвращения 26-летнего футболиста целиком и полностью будут зависеть от того, как пройдут начальные этапы реабилитации.

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Ожидается, что Чилвелл вернётся на поле перед рождественскими матчами АПЛ. Это не первая подобная травма Чилвелла в его карьере. Ранее Бен был исключён из заявки на ЧМ-2022 из-за проблемы с подколенным сухожилием.

Напомним, что главный тренер Челси Маурисио Почеттино использовал Чилвелла на двух разных позициях - левого защитника и вингера. Таким образом, вингер "синих" Михаил Мудрик получил на одного конкурента меньше.

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