Інтер, Баварія, Челсі та інші претенденти на 25-річного франуза почули чудові новини від спортивного директора "жеребців" Роланда Віркуса.

Мессі, "дідусі" Серії А та володар "Золотого м'яча": топ-10 форвардів, які влітку можуть бути безкоштовними

"Нам не вдалося домовитись з Маркусом Тюрамом. Ми повинні змиритися з цим, коли справа доходить до значно серйозніших клубів, куди може перейти Маркус. Той факт, що гравці йдуть від нас безкоштовно, не є позитивною ситуацією. Тут я нічого не можу прикрашати", – цитує Віркуса Sport1.

Додамо, що в нинішньому клубному сезоні Тюрам провів 22 матчі, оформивши 14 голів та 4 асисти. Також син легендарного Ліліана Тюрама їздив на ЧС-2022 та допоміг Франції завоювати срібні медалі (2 асисти за 150 хвилин на полі).

Борусія Д розгромила Герту і наздогнала Баварію та Уніон – на вершині Бундесліги тривладдя