Німеччина, Бундесліга, 21-й тур

Уніон – Шальке – 0:0

Борусія Д – Герта – початок матчу о 18:30

Байєр – Майнц – початок матчу о 20:30

Баварія у меншості сенсаційно програла Борусії М, РБ Лейпциг розгромив Вольфсбург, Фрайбург здолав Бохум

У першому матчі дня Уніон несподівано втратив очки з Шальке. Духі в середині тайму міг відкривати рахунок, але з його ударом під поперечину впорався Фарманн. Найгірша команда Бундесліги вміло руйнувала атаки берлінців і вдало захищалась, практично не дозволивши супернику створити бодай щось біля своїх воріт. Можна згадати хіба що постріл Бекера наприкінці матчу, але точність удару бажала кращого. Як наслідок, безгольова нічия. Уніон не зумів скористатись вчорашнім фіаско Баварії і обійти її – тепер у обох команд по 43 очки.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ