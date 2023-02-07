Літо 2023 року може "зарясніти" переходами статусних нападників на правах вільних агентів.

Златан Ібрагімовіч, Ліонель Мессі та Карім Бензема уже влітку можуть змінити клубну прописку. У цих легенд та ще семи форвардів зі списку по закінченню сезону завершуються чинні контракти.

Звичайно, багатьох зірок за наступні кілька місяців ще можуть переконати продовжити угоди. Тим не менш, Футбол 24 склав рейтинг із 10 нападників, які станом на сьогодні (7 лютого) мають шанс влітку самостійно шукати собі нові виклики.

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