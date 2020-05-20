toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ТРАНСФЕРИ НІМЕЧЧИНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОРОНАВІРУС

Витримані часом сімейні традиції: батько-фанат Ліверпуля зробив, усе щоб син побачив кумирів – вчинок дня

07:30 244 Читать на русском
Витримані часом сімейні традиції: батько-фанат Ліверпуля зробив, усе щоб син побачив кумирів – вчинок дня
Уболівальники "червоних" / EPA

Повернення англійських клубів до тренувань після карантину стало головною подією у Сполученому Королівстві. Справжні футбольні фанати не могли оминути увагою таку подію.

Світлини хлопчика, який спостерігає за тренуванням Ліверпуля, підірвали мережу. Фото опублікувало Corriere dello Sport.

АПЛ запустила масове тестування на коронавірус – виявлено 6 інфікованих у трьох клубах

На серії фотографій із Мелвуда батько посадив собі на плечі сина, щоб той побачив тренування Ліверпуля. На Туманному Альбіоні зберігаються суворі умови карантину через коронавірус, але клуби АПЛ відновили тренування. Матчі місцевої АПЛ планують відновити в червні.

До слова, на вимушену паузу Ліверпуль пішов безумовним лідером чемпіонату. В активі команди Юргена Клоппа 82 очки після 29-ти турів. Для оформлення чемпіонського титулу мерсисайдцям достатньо здобути одну перемогу до кінця першості.

"Не знав, що в мене така велика родина": найкращий футболіст в історії АПЛ шокує – він бив Роналду та інших грандів

blog_ava
Попов: У Гармаша своя особлива мова – тільки він її розуміє
08:24
356
Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль футбольні фанати коронавірус
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
7
год
:
35
хв
Падерборн
16:30
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук