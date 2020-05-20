Витримані часом сімейні традиції: батько-фанат Ліверпуля зробив, усе щоб син побачив кумирів – вчинок дня

Повернення англійських клубів до тренувань після карантину стало головною подією у Сполученому Королівстві. Справжні футбольні фанати не могли оминути увагою таку подію.

Світлини хлопчика, який спостерігає за тренуванням Ліверпуля, підірвали мережу. Фото опублікувало Corriere dello Sport.

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На серії фотографій із Мелвуда батько посадив собі на плечі сина, щоб той побачив тренування Ліверпуля. На Туманному Альбіоні зберігаються суворі умови карантину через коронавірус, але клуби АПЛ відновили тренування. Матчі місцевої АПЛ планують відновити в червні.

До слова, на вимушену паузу Ліверпуль пішов безумовним лідером чемпіонату. В активі команди Юргена Клоппа 82 очки після 29-ти турів. Для оформлення чемпіонського титулу мерсисайдцям достатньо здобути одну перемогу до кінця першості.

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