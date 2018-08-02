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Витор Буэно прокомментировал переход в Динамо

15:42 182 Читати українською
Витор Буэно прокомментировал переход в Динамо
Витор Буэно / ФК Динамо

Новичок киевского Динамо Витор Буэно поделился впечатлениями от трансфера в состав вице-чемпиона Украины.

"Я очень рад, что буду играть за киевское Динамо. Выступать в Европе было моей мечтой. Я пришел в большой клуб, клуб с историей. Уже видел игру киевлян. Это очень квалифицированная команда, с которой, уверен, мы будем выигрывать трофеи.

Витор Буэно официально стал игроком Динамо

Первая цель для меня – попасть в основной раунд Лиги чемпионов. Сейчас это основная цель нашей команды. А потом продолжать плодотворно работать и выиграть национальный чемпионат. Уже сегодня проведу первую тренировку с моей новой командой, хорошо пообщаюсь с главным тренером. Поговорим о том, на какой позиции я принесу наибольшую пользу команде. В Сантосе я играл на разных атакующих позициях, как в центре поля, так и на флангах. Готов играть на любой позиции, там, где тренер предпочтет меня использовать.

Последствия травмы уже давно позади. Прошло достаточно времени, чтобы полностью восстановиться и набрать форму, и в этом году я вернулся в игру. О травме давно не вспоминаю, уже ничего не чувствую и нахожусь в хорошей физической форме. Сейчас готов на 100 % к тренировкам и играм.

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Из бывших игроков Динамо помню легендарного Андрея Шевченко, в детстве следил за его карьерой. Сейчас здесь выступают мои соотечественники, Че Че и Сидклей, которым я часто противостоял в Бразилии. Я очень доволен, что теперь мы будем играть вместе, ведь это игроки очень высокого уровня.

Сейчас я решил выбрать 20-й номер, который является для меня счастливым. Он приносил мне удачу еще когда я только начинал играть на взрослом уровне. Поэтому, надеюсь, он будет помогать мне и теперь", – цитирует Буэно официальный сайт Динамо.

Напомним, что киевский клуб взял бразильца в аренду на два сезона. Ранее сообщалось, что Динамо сможет выкупить хавбека за 10 млн евро.

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