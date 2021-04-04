"Результатом дійсно незадоволені. Щоб грати в ЛЄ, ми повинні перемагати такі команди як Минай, з усією повагою до них. Не сказати, що ми погано зіграли сьогодні, але зіграли так, що не перемогли і не піднялися в таблиці.

Минай розписав нічию з Колосом – закарпатці набрали перше очко з новим тренером

Начебто і до футболістів немає претензій, але чогось не вистачило. Наша команда вміє грати тільки на супер-мотивації. А на класі ми вигравати не можемо. Класу немає. Нам важко даються ігри першим номером. Були моменти, але не використали їх в першому таймі.

А в другому розладналися, і вітер завадив. Може, тому і Минай до перерви таймі виглядав так погано. Цю гру можна розділити на дві частини саме через вітер. Ми грали в Туреччині при вітрі – це інший футбол. Вітер заважає вести м'яч, віддавати паси, заважає виходити через пас з захисту. У цьому проблема нашого поганого другого тайму", – цитує Костишина ua-football.

Після 20-ти турів УПЛ Колос розташувався на 6-й сходинці з 30-ма очками.

Україна провалює старт відбору на ЧС-2022: неминуча розплата за ігнор "динамівця" і тактичний хаос Шевченка