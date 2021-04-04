"Результатом действительно недовольны. Чтобы играть в ЛЕ, мы должны побеждать такие команды как Минай, при всем уважении к ним. Не сказать, что мы плохо сыграли сегодня, но сыграли так, что не победили и не поднялись в таблице.

Минай расписал ничью с Колосом – закарпатцы набрали первое очко с новым тренером

Вроде и к футболистам нет претензий, но чего-то не хватило. Наша команда умеет играть только на супер-мотивации. А на классе мы выигрывать не можем. Класса нет. Нам тяжело даются игры первым номером. Были моменты, но не использовали их в первом тайме.

А во втором разладились, и ветер помешал. Может, потому и Минай до перерыва тайме выглядел так плохо. Эту игру можно разделить на две части именно из-за ветра. Мы играли в Турции при ветре – это другой футбол. Ветер мешает вести мяч, отдавать пасы, мешает выходить через пас по защите. В этом проблема нашего плохого второго тайма", – цитирует Костишина ua-football.

После 20-ти туров УПЛ Колос расположился на 6-й строчке с 30-ю очками.

Україна провалює старт відбору на ЧС-2022: неминуча розплата за ігнор "динамівця" і тактичний хаос Шевченка