Минай після чотирьох поразок та нічиєї у перших шести турах другого кола УПЛ заштормило. "Лиси" опустилися на передостанню позицію в таблиці, Василь Кобін пішов у відставку, замість нього прийшов 36-річний дебютант Микола Цимбал, а паралельно РНБО наклала санкції на власника клубу. В таких умовах необхідно було чіплятись бодай за нічию, однак в суперники у 20-му турі випав міцний Колос – в поточному сезоні "хлібороби" тричі відбирали очки у грандів, продовжуючи вести боротьбу за єврокубки. У двох останніх матчах вони розгромили Маріуполь та переграли Зорю – і сьогодні підопічні Руслана Костишина точно не збиралися ділитись заліковими балами.

Кополовець завершив кар'єру футболіста

Перший тайм пройшов за тотального домінування гостей. Минай навіть жодного удару по воротах не провів, а от ковалівці могли забивати мінімум тричі. Так, на 11-й хвилині Лисенко замикав навіс з правого флангу, спрямувавши м'яч у дальній кут – стійка врятувала "лисів"! На 24-й же контратака Колоса 2-в-1 завершилась виходом Володимира віч-на-віч з Поповичем, але переграти його у ближньому бою нападник не зміг. Не пощастило і Антюху, якому на 30-й хвилині вдалося прийняти передачу в штрафний і пробити зовнішнім боком стопи в ближню дев'ятку – Попович врятував господарів. Зрештою, відпочивати команди пішли за нулів на табло.

У другому таймі ролі змінилися. Тепер вже Колос нічого не демонстрував у атаці, а от Минай з кожною новою атакою створював все більш небезпечні моменти. На 48-й хвилині Кожанов прорвався правим флангом на край штрафного й пробив з гострого кута у зовнішній бік сітки, а на 50-й закарпатці заробили небезпечний стандарт – щоправда, Саків з нього влучив у стінку. На 56-й шикарну нагоду відзначитись отримав Нурієв, який замкнув подачу з кутового ударом під поперечину – Волинець врятував ковалівців! На 63-й же з-за меж карного майданчика стріляли Нурієв і Лопирьонок – було небезпечно, але неточно.

Розлючений Руслан Костишин на 68-й хвилині зняв з гри Антюха та Ільїна, кинувши у бій Смирного та Данфа, однак жодного покращення цей хід Колосу не приніс. Минай же продовжував створювати класні моменти: на 71-й хвилині Лопирьонку лічених сантиметрів не вистачило до замикання подачі Кожанова зі штрафного, а на 75-й Нурієв з дальньої дистанції пробив у праву дев'ятку – м'яч влучив у зовнішній бік сітки! Лишень після цього ковалівці огризнулися вриванням Чурка в карний майданчик та неоднозначним падінням. Арбітр пенальті не дав.

Руслан Костишин одразу ж додав до атаки Нгамба та Хльобаса, а Микола Цимбал швидко відповів своїми замінами – на поле вийшли Мілевський та Угечукву. Нігерієць на 82-й хвилині міг вивести господарів уперед, пробивши метрів з 18-ти у дотик, але м'яч пролетів поруч з дальньою стійкою! На 90-й же класний прохід Нурієва на лівий край карного майданчика завершився пострілом низом, але Волинець спокійно спіймав "круглого". Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, Минай набрав 15 очок, порівнявшись зі Львовом і залишившись на передостанній позиції в турнірній таблиці. Колос, маючи в активі 30 залікових балів, тримається шостим.

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