"Вистачало на ресторан", – Пятов розповів про щедрі подарунки від Ахметова

Голкіпер Шахтаря у свій 35-й День народження пригадав, скільки раніше дарував президент клубу Рінат Ахметов.

"Таких свят за Луїша Каштру ще не було. Але, думаю, все буде, як завжди. Я звик зустрічати день народження на зборах. Так відбувається майже всю кар'єру. Привітають – і за роботу.

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Ахметов робив щедрі подарунки не тільки легіонерам. Наскільки я знаю, це була ініціатива Мірчі Луческу. На ресторан вистачало.

День народження у 2006 році? Ми були в Німеччині, а напередодні збірна виграла у Швейцарії в 1/8 фіналу, і Олег Блохін, вітаючи, сказав: "Зробили тобі подарунок". Такий день народження не забувається. Як і ті рідкісні свята, які пощастило зустріти зі своєю сім'єю", – цитує Пятова Команда 1.

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