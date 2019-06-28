Міг перейти в Динамо замість Шахтаря, автор унікального рекорду збірної України – головне із життя Андрія Пятова

"Футбол 24" пригадує найцікавіші факти з біографії Андрія Пятова. Сьогодні основний голкіпер Шахтаря та збірної України святкує 35-й День народження.

Володар Кубка УЄФА 2008/09, 9-разовий чемпіон України, 8-разовий володар Кубка, учасник Євро-2012 та Євро-2016 – це лише поверхневі досягнення багаторічного основного голкіпера Шахтаря та збірної України Андрія Пятова.

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Його кар'єра сповнена злетами та падіннями, але кожного разу він підіймався та впевнено крокував далі. Окрім численних трофеїв, Пятов може похвалитись повагою колег, тренерів та вболівальників, а також численними успіхами на особистому фронті – у сім'ї голкіпера підростають одразу четверо дітей.

З нагоди невеличкого ювілею Андрія Пятова пригадуємо найвідоміші факти з біографії одного з найкращих голкіперів в історії українського футболу.

Змінював клуб лише одного разу. Пятов на професіональному рівні виступав лише за два клуби – Ворсклу та Шахтар, хоча у юності починав кар'єру в складі кропивницької (тоді ще кіровоградської) Зірки. У 2006-му донеччани викупили голкіпера за 6 млн гривень, проте залишили його у Полтаві до кінця сезону на правах оренди.

Після переходу до лав "гірників" Пятов практично одразу виграв конкуренцію та став основним голкіпером у команді Мірчі Луческу. Були відрізки, коли Андрій втрачав місце в основі Шахтаря, але з часом уродженець Кропивницького неодмінно повертав собі статус першого голкіпера команди.

Зараз Пятов – не лише найстарший та найдосвідченіший гравець Шахтаря. Він перебуває у команді найдовше з усіх чинних футболістів "гірників". Протягом 12-ти років Пятова у Шахтарі команду покинули ціле покоління лідерів, проте голкіпер навіть не думав про відхід з команди. Вірність клубним кольорам – саме та риса, якою може похвалитись воротар збірної України. Рідкісна риса у нинішніх реаліях.

Міг опинитись у Динамо. Як раніше зізнався сам Пятов, у 2006 році Динамо та Шахтар зробили пропозицію Ворсклі щодо трансферу молодого голкіпера. Тоді полтавську команду очолював Віктор Носов – колишній гравець та тренер "гірників". Саме він порадив Пятову прийняти пропозицію донецького клубу, хоча і сам голкіпер схилявся до переходу саме в Шахтар – як бачимо, таке рішення було вірним. До слова, Пятов раніше заявляв, що вважає Носова своїм футбольним батьком.

Йшов у тінь, щоб повернутись ще сильнішим. У кар'єрі голкіпера збірної України були не лише білі смуги. Андрій Пятов не тільки здійснив чимало сейвів, а й припустився кількох результативних помилок.

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Одна з них – у фінальному матчі Кубка УЄФА 2008/09 проти Вердера. Після сильного удару Налдо зі штрафного Пятов вирішив ловити м'яч у руки, проте не втримав його і дозволив бременцям зрівняти рахунок. Втім, ця помилка не вплинула як на психологічний стан Пятова, так і на підсумок поєдинку. Голкіпер після підтримки одноклубників та Мірчі Луческу більше подібних фейлів не повторив, а Шахтар зумів дотиснути німців та завоював поки що єдиний єврокубок в історії незалежної України.

Були й інші невдачі – як у конкретно взятих поєдинках, так і на певних відрізках кар'єри. Зокрема, сезон 2011/12 можна назвати одним із найгірших у біографії Пятова, який втратив місце в основі Шахтаря і ризикував не потрапити у заявку збірної України на домашнє Євро-2012. Олександр Рибка витіснив Пятова зі стартового складу "гірників", також відмінну форму демонстрували Олександр Шовковський та Андрій Дикань. Втім, фінал виявився щасливим для сьогоднішнього іменинника – дискваліфікація Рибки та травми Шовковського і Диканя принесли Пятову не те, що місце в заявці, а й статус основного голкіпера команди Олега Блохіна на чемпіонаті Європи.

Помилки були і в минулому сезоні – зокрема, у поєдинку проти Динамо за Суперкубок України. Пятов у простій ситуації промахнувся повз м'яч та "привіз" фатальний гол у власні ворота. Проте варто відзначити неймовірну психологічну стійкість Пятова, якою можуть похвалитись одиниці з українських гравців. Так, голкіпер Шахтаря – далеко не безгрішний, але він завжди реагує на свої помилки правильно. От і в сезоні 2018/19 у Пятова були невдалі матчі, але потім Шахтар видав вражаючу "суху" серію тривалістю 956 хвилин – до абсолютного рекорду чемпіонату України забракло зовсім трохи.

Про характер Пятова свідчить його статус і в збірній України. 35-річному голкіперу залишилось зіграти 3 поєдинки, щоб надогнати Олександра Шовковського за кількістю матчів у футболці національної команди. Практично немає сумнівів, що екс-динамівець, який зараз входить у топ-5 "гвардійців" збірної (92 матчі), поступиться своєю позицією вже у цьому році. Ще один вражаючий факт – Пятов грав у офіційних матчах "синьо-жовтих" без замін протягом 9 років! З 5 вересня 2009 року голкіпер Шахтаря незмінно виходив у старті збірної України і проводив всі матчі повністю – абсолютно безапеляційний рекорд в історії збірної України. Лише 16 листопада минулого року у матчі Ліги націй проти Словаччини на полі з'явився Денис Бойко.

Олексій Михайличенко, Олег Блохін, Андрій Баль, Михайло Фоменко та Андрій Шевченко – при кожному з цих тренерів Пятов незмінно залишається першим номером збірної України в офіційних поєдинках.

Андрій Пятов – зразковий сім'янин. Голкіпер та його дружина Юлія виховують чотирьох дітей – доньок Дарію, Мілану, Майю та сина Лева, який народився буквально кілька місяців тому. Не знаємо, як було у випадку із сином, але Андрій точно був присутнім при перших трьох пологах дружини. Цікаво, що три доньки Пятова народились у різних містах – Полтаві, Донецьку та Києві.

Найстарша донька Пятова (Дарія) вже стала достатньо відомою, причому не лише у футбольній сфері України. Саме вона два роки взяла участь у популярному гумористичому шоу "Розсміши коміка". Дівчинка продемонструвала відмінне почуття гумору та виграла пристойну, як для свого віку, суму – 20 тисяч гривень. Від сміху не втримався навіть майбутній Президент України Володимир Зеленський.

Пятов, на відміну від багатьох інших футболістів, жодного разу не став фігурантом сімейного скандалу. "Хочу навчити людей людяності. Кожна людина повинна залишатись відкритою та нормальною, навіть якщо досягла значних висот. Я завжди намагаюсь бути саме таким – добрим та нікому не бажати зла", – розповів голкіпер в одному з інтерв'ю.

Забив гол за збірну України. На жаль, його не зарахували. 8 вересня 2014 року Пятов на останній компенсованій хвилині матчу відбору на Євро-2016 вразив ворота збірної Словаччини на НСК Олімпійський. Втім, взяття воріт було скасоване – арбітр поєдинку вгледів порушення правил.

До слова, за день до того матчу (7 вересня) Пятов втретє став батьком. Як зазначав сам голкіпер, пологи були заплановані якраз на день поєдинку. Проте доля вирішила інакше – основний воротар збірної і на пологи встиг, і за збірну зіграв. Хіба могло бути інакше?

Нікому не відмовляє у фото чи в автографах. "Коли я гуляю у місті з дітьми, мене часто просять сфотографуватись чи дати автограф. Я не відмовляю, адже не потрібно літати у хмарах. Важливо залишатися людиною. Інколи доньки просять автограф для когось із однокласників. Я погоджуюсь, але наголошую, що вони повинні вирости і стати такими, щоб їх знали не через моє ім'я", – зазначав голкіпер Шахтаря.

До слова, одного разу у Пятова були серйозні проблеми саме через фото – у 2015 році мережу сколихнула світлина воротаря у компанії проросійських бойовиків на Донбасі. Сам Пятов заявив, що фото було зроблене ще рік тому на одному з блокпостів Донецька, коли ситуація в Україні була ще достатньо мирною, а він не здогадувався про наслідки такого фото. На тому скандал і вщух – тим більше, що пізніше стало відомо про регулярну допомогу голкіпера українським військовослужбовцям.

Планує залишитись у футболі після завершення кар'єри. Пятову вже 35 – в такому віці чимало знаменитостей вже завершили професіональні виступи. Контракт голкіпера з Шахтарем чинний до кінця 2020 року – сам Пятов заявляв, що хотів би залишитись у футболі.

"Я ще не задумувався про майбутнє, але я нічого не вмію, окрім футболу. Точно не буду функціонером, можливо, стану тренером. Експертом? Ні, говорити про футбол я не вмію, хоча зарікатися не варто. Навряд чи займатимусь бізнесом, я занадто добрий для цього, а тут потрібен інший характер – такий, як у моєї дружини. Хоча з арифметикою у мене все добре", – розповідав голкіпер збірної України.

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